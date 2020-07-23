С помощью Очень Большого Телескопа Европейской Южной Обсерватории (VLT ESO) получен первый в истории снимок молодой солнцеподобной звезды, вокруг которой обращаются две гигантских экзопланеты. Прямые фото систем экзопланет крайне редки, и до сих пор астрономам никогда не удавалось прямо наблюдать больше одной планеты, вращающейся вокруг звезды, похожей на Солнце.

Такие наблюдения могут помочь понять, как образовались и эволюционировали планеты Солнечной системы.

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Всего несколько недель назад в ESO на телескопе VLT было получено новое великолепное изображение рождающейся планетной системы. И вот теперь с тем же телескопом и с помощью того же приемника получено первое прямое фото планетной системы у подобной нашему Солнцу звезды TYC 8998-760-1, расположенной примерно в 300 световых годах.

"Это открытие дает нам картину планетной системы, очень похожей на нашу Солнечную, но находящейся на гораздо более ранней стадии своей эволюции", – говорит руководитель исследования Александр Бон (Alexander Bohn) из Лейденского университета в Нидерландах.

Почему это важно

Прямые фото двух или больше экзопланет в одной и той же системе – очень редкое достижение. На сегодня наблюдались две таких системы с материнскими звездами, очень непохожими на Солнце. Новое изображение, полученное на телескопе VLT ESO, – это первый прямой снимок более чем одной экзопланеты у солнцеподобной звезды. VLT был и первым телескопом, на котором еще в 2004 году было получено первое прямое изображение экзопланеты – коричневого карлика.



Фото двух планет в одной системе, подобной нашему Солнцу

На новом фото планеты видны в виде двух ярких точек на некотором расстоянии от материнской звезды, которая расположена в верхнем левом углу кадра. Получив несколько снимков в разные моменты времени, группа смогла отличить планеты от звезд поля. Газовые гиганты вращаются вокруг своей материнской звезды на расстоянии примерно 160 и 320 астрономических единиц (расстояний от Земли до Солнца).

Группа Бона получила изображение этой планетной системы в ходе поисков молодых гигантских планет у звезд, похожих на Солнце, но гораздо моложе его. Возраст расположенной в южном созвездии Мухи звезды TYC 8998-760-1 – всего 17 миллионов лет. По словам Бона, эта звезда является "очень молодой копией нашего Солнца".

Как удалось получить снимки

Возможно, ключевым фактором, позволившим получить эти фото, стали уникальные возможности приемника SPHERE, смонтированного на телескопе ESO VLT, который установлен в чилийской пустыне Атакама. Камера SPHERE блокирует свет от материнской звезды с помощью инструмента коронографа. Это устройство позволяет различить рядом со звездой гораздо более слабые планеты.

Старые планеты, такие, как планеты Солнечной системы, слишком холодны, чтобы их можно было зарегистрировать таким методом, но молодые планеты горячее и поэтому ярче в инфракрасных лучах. Сделав в течение прошлого года несколько снимков и, кроме того, использовав более старые данные, вплоть до полученных в 2017 году, исследователи подтвердили, что наблюдали две планеты.