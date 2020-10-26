По словам ученых, через четыре миллиарда лет Млечный Путь сольется с галактикой Андромеда. Человечество еще успеет подготовиться к этому событию, а пока астрономы показали, как большая галактика поглощает свою соседку, засасывая ее звезды и планеты.

Недавно была опубликована фотография, сделанная орбитальным телескопом "Хаббл". Ему удалось снять, как звезды галактики NGC 2799 в буквальном смысле засасываются внутрь ее соседкой NGC 2798, сообщает 24 канал.

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Событие галактического масштаба

На фото не трудно догадаться, что первая галактика находится слева, а вторая – справа на картинке. Астрономы утверждают, что слияние на начальной стадии, а значит, самое интересное еще впереди.



Галактика NGC 2799 медленно поглощает галактику NGC 2798

По словам исследователей, объединение галактик необязательно грозит полным разрушением. На самом деле планеты и звезды расположены друг от друга слишком далеко, поэтому многие космические тела могут даже не почувствовать никаких изменений. А вот посмотреть на это с большого расстояния получается нечасто.