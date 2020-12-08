Исследователи с помощью космического телескопа Хаббл зафиксировали аномально быструю потерю свечения планетарной туманности Скат, что считается самым молодым объектом такого рода. Предполагается, что это связано с завершением гелиевой вспышки на центральной звезде туманности.

Суть исследования и наблюдения астрономы выложили на официальном сайте обсерватории.

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О туманности Скат

Звезды с массой от 0,8 до 8 масс Солнца в конце своего существования сначала превращаются в гиганта или сверхгиганта и в конце концов превращаются в белых карликов. На этом этапе с внешних оболочек звезды образуется планетарная туманность – живущая до 20 тысяч лет. Часто это красивый и своеобразный по форме объект. Изучение подобных туманностей помогает ученым понять как они формируются, а также какую роль играют в обогащении межзвездной среды элементами тяжелее водорода и гелия.

Туманность Скат Hen3-1357 считается самой молодой планетарной туманностью среди известных. Она стала доступна для наблюдений только в 1989 году, когда создались условия для интенсивной ионизации газа ультрафиолетовым излучением центральной звезды, которая постепенно превращается в белого карлика. Туманность находится на расстоянии 18 тысяч световых лет от Солнца, а скорость ее расширения на данный момент оценивается в 8,4 километра в секунду.

Детали исследования

Группа астрономов во главе с Брюсом Баликом (Bruce Balick) из Вашингтонского университета опубликовала результаты анализа снимков туманности, полученных космическим телескопом Хаббл в 1996, 2000 и 2016 годах. Ученые хотели понять как изменилась структура и яркость туманности за последние двадцать лет.

Оказалось, что за этот период туманность сильно потускнела и изменила форму: практически полностью исчезли яркие газовые структуры возле центра туманности и два выступления по ее краям.

Почему туманность теряет свечение

Ученые пришли к выводу, что в начале 1980-х годов на центральной звезде туманности началась гелиевая вспышка, которая привела к нагреву центральной звезды до 60 тысяч кельвинов до 2002 года. Именно это и стало причиной интенсивной ионизации газа.

Галактика Скат теряет свечение

Со временем вспышка прекратилась и центральная звезда начала снижать температуру. Сейчас в туманности процесс рекомбинации преобладает над процессом ионизации газа и влияет на падение яркости объекта. Если через несколько десятилетий вспышка повторится, то интенсивность свечения газа снова увеличится.

Галактика Скат Hen3-1357, видео: