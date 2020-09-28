Asus представил ZenGimbal: стабилизатор для смартфонов и экшн-камер
Компания Asus представила ZenGimbal, который будет отличаться компактной формой и временем автономной работы. Благодаря инновационной конструкции сложного механизма устройство сможет поместиться в карман.
Компания Asus представила первый портативный стабилизатор для смартфонов и экшн-камер линейки GoPro, сообщает gizmochina.
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Характеристики гаджета
Конструкции ZenGimbal реализована с тремя шарнирными точками, что добавляют компактности устройству в сложенном виде. Благодаря техническим инновациям реализовано несколько режимов работы:
- непрерывное круговое вращение для снятия панорамных фото или видео
- POV режим с фиксированным поворотом на 45 градусов
- спортивный режим
Промо ролик ASUS ZenGimbal: видео
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В ZenGimbal может работать до 10 часов автономно благодаря батарее емкостью 2500 мАч. Отслеживать состояние аккумулятора можно благодаря светодиодному индикатору.
Стоимость устройства
ASUS ZenGimbal будет стоить 161 доллар (4554 гривен).