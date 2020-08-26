Компания Asus представила новую флагманскую линейку смартфонов ZenFone 7 и 7 Pro. Обе новинки сохранили основную особенность предшественников – оригинальную флип-камеру.

Обе модели ZenFone 7 и 7 Pro похожи между собой, передает AndroidCentral.

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Характеристики

Новинки получили AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+. Соотношение сторон здесь 20:9, а частота обновления 90 Гц. Оба смартфона покрыты защитным стеклом Gorilla Glass 6.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки. Смартфоны получили стереодинамики с усилителем NXP TFA9874.



Asus ZenFone 7 с оригинальной камерой / Фото: androidcentral.com

Новые флагманы оснащены тройной камерой:

главный 64-мегапиксельный датчик Sony IMX686;

12-мегапиксельный модуль Sony IMX363, совмещенным с сверхширокоугольным объективом;

дополнительный датчик для тройного оптического приближения.

При этом в продвинутой версии ZenFone 7 Pro еще оптическая стабилизация на главной камере, а также телевик.

Работают смартфоны под управлением Android 10.

Различия

Что до различий, то младшая модель работает на базе процессора Snapdragon 865 с 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

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ZenFone 7 Pro получил Snapdragon 865+, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти (это базовая версия), а также оптическую стабилизацию основной камеры.

Основная камера Asus ZenFone 7 может делать селфи / Фото: androidcentral.com

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