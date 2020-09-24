Компания Asus провела онлайн-презентацию, на которой показала ультракомпактный ноутбук Asus ZenBook 14 (UM425). Новинка отличается компактностью, небольшим весом и немалым временем автономной работы.

Новый ZenBook 14 самый тонкий ноутбук на базе платформы AMD в своем классе. Несмотря на рекордно малую толщину всего 14,3 мм, это устройство предлагает полный набор портов подключения: полноразмерные разъемы HDMI и USB Type-A, два высокоскоростных порта USB-C и слот для карты памяти microSD, сообщает 24 канал.

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Стоит отметить, что порты USB-C совместимы с технологией быстрой зарядки. Они позволяют подключить к ноутбуку до двух внешних мониторов с разрешением 4K UHD и передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с.

Главное об Asus ZenBook 14 (UM425)

толщина металлического корпуса 14,3 мм, масса – 1,13 кг;

автономность ноутбука – до 22 часов работы от батареи;

NanoEdge-дисплей с тонкой рамкой, который занимает 90% площади крышки (яркость 400 кд/м2);

панель Asus NumberPad на сенсорной панели с быстрым доступом;

процессор AMD (до модели Ryzen 7 4700U);

до 16 ГБ оперативной памяти;

SSD PCIe и поддержка Wi-Fi 6 (802.11 ax).

ZenBook 14 получил поддержку новой функции Asus USB-C Easy Charge. Это позволяет заряжать ноутбук от обычных зарядок с разъемом USB-C с сертификацией Power Delivery. То есть подойдет практически любое портативное зарядное устройство или портативный аккумулятор. За беспроводные соединения отвечают модули Wi-Fi 6 (802.11 ax) и Bluetooth 5.0.

Отдельно стоит отметить наличие поворотного крепления ErgoLift. Благодаря такому решению ноутбук несколько поднимается над поверхностью стола при откидывании крышки, что способствует удобному набору текста и улучшает циркуляцию воздуха под нижней крышкой гаджета.



Ноутбук Asus ZenBook 14 (UM425)

Благодаря цифровому блоку Asus NumberPad 2.0 лучше работать с цифрами. Полноразмерный сенсорный цифровой блок со светодиодной подсветкой встроен непосредственно в тачпад и активируется прикосновением к соответствующему значку, что удобно и быстро.

Кстати, ноутбук оборудовали встроенной инфракрасной камерой, которая позволяет авторизоваться в системе с помощью функции распознавания лица Windows Hello.

Дата продаж и цена в Украине

Модель Asus ZenBook 14 (UM425) ожидается в Украине в октябре по цене от 27 000 гривен. Купить ноутбук можно в двух вариантах цветового оформления: сером Pine Grey и светло-сиреневом Lilac Mist.