Хакеры осуществили масштабную атаку на Twitter – они взломали аккаунты многих мировых знаменитостей, среди которых страницы Илона Маска, Билла Гейтса, Джо Байдена и Канье Уэста. В Twitter уже проводят расследование.

Как сказано в сообщении техподдержки Twitter, взлом произошел из-за сотрудников компании, которых скомпрометировали хакеры.

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Детали

В компании подозревают, что часть сотрудников, имеющих доступ к внутренним системам и инструментам, группа хакеров могла подкупить.

В частности, есть информация, что по меньшей мере один работник за вознаграждение участвовал в атаке. Хотя эти данные пока не подтверждены официально.

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

"Мы знаем, что злоумышленники использовали административный доступ, чтобы взять под контроль аккаунты знаменитых людей и размещать твиты от их имени", – говорят в Twitter.

Сейчас в Twitter выясняют, какую информацию злоумышленники могли извлечь во время этой атаки.

Что случилось

В ночь с 15 на 16 июля в Twitter-аккаунтах многих знаменитостей стали появляться сообщения о том, что они готовы вернули пользователям вдвое больше денег, если в этот момент они пришлют им деньги.

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"Я с радостью удваиваю все платежи, отправленные на мой адрес BTC! Вы отправляете 1000 долларов, я возвращаю 2000 долларов!", – как будто писали знаменитости.

Таким образом мошенники получили более 100 тысяч долларов. Исполнительный директор Twitter Джек Дорси назвал эту ситуацию "тяжелым днем ​​для Twitter".