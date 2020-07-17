Специалисты Twitter продолжают расследование недавней хорошо организованной атаки на сервис. Сейчас в компании утверждают, что в общем злоумышленниками были взломаны лишь 130 аккаунтов пользователей. Большинство из них уже возвращено своим владельцам. Что касается других учетных записей, продолжается внутренняя проверка.

Предварительное расследование показало, что нет доказательств того, что злоумышленники получили доступ к паролям пользователей. Поэтому сейчас Twitter не считает необходимым сбрасывать все пароли аккаунтов.

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Меры безопасности Twitter

В качестве превентивной меры, кроме ограничения доступа к своим внутренним системам и инструментам и запрета всем пользователям хранить данные из настроек (Your Twitter Data), сервис Twitter также заблокировал все учетные записи пользователей, пароли к которым кто-то пытался изменить последние 30 дней.

Специалисты компании объяснили, что это было сделано в рамках дополнительной процедуры обеспечения безопасности пользователей. В Twitter не уточнили количество аккаунтов, которые попали под блокировку. Когда она будет снята, информации тоже нет.

"Если ваш аккаунт был заблокирован, это не обязательно означает, что он находился под угрозой взлома или был взломан. На данный момент мы считаем, что только небольшая часть этих заблокированных учетных записей была под угрозой", – пояснили в Twitter.

Расследование инцидента продолжается

Также поддержка сервиса сообщила, что сейчас ее специалисты работают в круглосуточном режиме и пытаются помочь всем пользователям получить доступ к своим аккаунтам. Эта работа может занять определенное время (обещают все уладить в течение следующих нескольких дней), поскольку в этот процесс сейчас добавлены еще проверки для подтверждения того, что Twitter возвращает доступ к аккаунтам их законным владельцам.

Хотя ранее Twitter заявлял, что не подтвердились факты утечки любой информации или доступа к определенным закрытым данным компании во время проведения этой атаки, его специалисты продолжают оценивать, были ли скомпрометированы данные пользователей, связанные как со взломанными, так и другими учетными записями сервиса.

К тому же, к расследованию атаки на Twitter подключились специалисты ФБР, поскольку многие взломанные аккаунты принадлежали высокопоставленным или публичным лицам – среди которых аккаунты бывшего президента Барака Обамы, ожидаемого кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, генерального директора Amazon Джеффа Безоса, генерального директора Tesla Илона Маска и рэпера Канье Уэста.

Власти требуют скорейшего расследования

Представители госорганов США заявили, что эта атака была крупнейшей за всю историю Twitter и это вызывает много вопросов по поводу уязвимости платформы, которая служит основным каналом связи для предприятий, новостных агентств и политиков, включая президента Трампа, который часто использует Twitter для своих заявлений.

Власти требуют от генерального директора Twitter Джека Дорси предоставить всю информацию по расследованию этого инцидента, причем срок этого отчета также был обозначен – 23 июля 2020 года.

Подробно об атаке на Twitter и взломе аккаунтов читайте в нашем материале.