Атака вирусом NotPetya: США выдвинули обвинения шестерым офицерам ГРУ России
В США состоялось предварительное рассмотрение дела специальным судом присяжных (Федеральным жюри) о масштабной хакерской атаке вирусом NotPetya в 2017 году. По итогам заседания объявили обвинения шестерым российским офицерам разведки.
Шесть разведчиков из РФ обвинили в масштабной хакерской атаке
Об обвинении россиянам за атаку вирусом NotPetya объявили в прямом эфире заседания присяжных. Соответствующая трансляция осуществлялась на сайте Департамента юстиции США.
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Россиян обвиняют в "проведены наиболее разрушительной серии компьютерных атак". Действия офицеров ГРУ (Главное разведывательное управление России) нанесли ущерб более чем на миллиард долларов – и это только американским организациям.
Ни одна страна не использовала в качестве оружия свой киберпотенциал так преступно как Россия, бессмысленно нанося беспрецедентные убытки ради незначительных тактических преимуществ,
– заявил помощник генпрокурора США по нацбезопасности Джон Демес.
В сговоре с целью компьютерного мошенничества обвинили шестерых россиян – офицеров разведки:
- Юрия Андриенко,
- Сергея Детистова,
- Павла Фролова,
- Анатолия Ковалева,
- Артема Очиченко,
- Петра Плискуна.
Обвинительный акт содержит сведения об атаках, совершенных для продвижения геополитических интересов России. Американские прокуроры утверждают, что эти атаки нацелены были на:
- Зимние Олимпийские игры в Южной Корее в 2018 году,
- Энергосистему Украины,
- Выборы президента во Франции и тому подобное.
Более того, эти же российские офицеры причастны к вмешательству России в выборы в США в 2016 году.
Атака вируса NotPetya: что нужно знать
- Эта атака началась в июне 2017 и задела многие страны.
- В Украине хакеры напали на министерства, банки, транспортные компании, мобильных операторов, энергетические предприятия и медиа.
- США, Великобритания и Австралия давно обвиняли именно российских хакеров за NotPetya.
- В июле ЕС впервые в истории запустил механизм санкций за кибератаки.