В США состоялось предварительное рассмотрение дела специальным судом присяжных (Федеральным жюри) о масштабной хакерской атаке вирусом NotPetya в 2017 году. По итогам заседания объявили обвинения шестерым российским офицерам разведки.

Шесть разведчиков из РФ обвинили в масштабной хакерской атаке

Об обвинении россиянам за атаку вирусом NotPetya объявили в прямом эфире заседания присяжных. Соответствующая трансляция осуществлялась на сайте Департамента юстиции США.

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Россиян обвиняют в "проведены наиболее разрушительной серии компьютерных атак". Действия офицеров ГРУ (Главное разведывательное управление России) нанесли ущерб более чем на миллиард долларов – и это только американским организациям.

Ни одна страна не использовала в качестве оружия свой киберпотенциал так преступно как Россия, бессмысленно нанося беспрецедентные убытки ради незначительных тактических преимуществ,

– заявил помощник генпрокурора США по нацбезопасности Джон Демес.

В сговоре с целью компьютерного мошенничества обвинили шестерых россиян – офицеров разведки:

Юрия Андриенко,

Сергея Детистова,

Павла Фролова,

Анатолия Ковалева,

Артема Очиченко,

Петра Плискуна.

Обвинительный акт содержит сведения об атаках, совершенных для продвижения геополитических интересов России. Американские прокуроры утверждают, что эти атаки нацелены были на:

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее в 2018 году,

Энергосистему Украины,

Выборы президента во Франции и тому подобное.

Более того, эти же российские офицеры причастны к вмешательству России в выборы в США в 2016 году.

Атака вируса NotPetya: что нужно знать