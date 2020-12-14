В сентябре компания Avant Space сообщила об успешном испытании технологии отображения рекламных и других объявлений на звездном небе. Теперь же стало известно, сколько будет стоить размещение над головами людей рекламы, которую невозможно отключить.

В Avant Space сообщили, что для желающих разместить рекламу на звездном небе эта услуга обойдется в 10 миллионов долларов, пишет 4pda. По словам основателя компании, такая высокая цена обусловлена особыми условиями для первого клиента, а также необходимостью финансовых вливаний, без которых реализация проекта невозможна.

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По сути, это инвестиция, которая покрывает стоимость самих спутников, минимум их нужно 20. Кроме существенной скидки и гигантского охвата аудитории, первый клиент станет участником эксклюзивного контракта, который предусматривает размещение на орбите на целый год,

– заявил представитель Avant Space.

Как это будет работать

Для отображения объявлений в рамках проекта "Созвездие" будут использоваться микроспутники, оснащенные специальными лазерами для проекции указанного изображения. Сообщается, что такое искусственное созвездие станет одним из самых ярких на звездном небе. Дополнительно указывается, что реклама будет отображаться лишь над крупными мегаполисами, поэтому это никак не помешает астрономам изучать звезды и другие космические объекты.

Когда появятся первые космические объявления

О сроках готовности системы к использованию пока ничего не сообщается.