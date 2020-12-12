С 11 декабря Avast Online Security и Avast Free Antivirus начали блокировать официальную страницу входа в почту UKR.NET. Антивирусные программы распознавали UKR.NET как фишинговый сайт, то есть мошеннический.

Проблемы с входом на почту UKR.NET возникли лишь у тех пользователей, которые используют антивирус Avast. Об этом сообщила пресс-служба UKR.NET в комментарии 24 каналу.

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В сообщении отметили, что проблемы с входом на почту начались с вечера 11 декабря и продолжаются в течение 12 декабря.

Как решить проблему

Для того чтобы пользоваться почтой, браузерные расширения Avast Online Security необходимо отключить в настройках самого браузера.

в настройках самого браузера. Если антивирус установлен на компьютере – внести страницу https://accounts.ukr.net/login в исключение и перезагрузить браузер.

Обратите внимание! Подобная проблема возникала 2 года назад, когда расширение Avast SafePrice влияло на корректную работу интерфейса почты @UKR.NET, но тогда компания-разработчик оперативно отреагировала, выпустив обновление.

В компании также пояснили, что проинформировали разработчика об инциденте и ожидают результатов расследования. Проблема усугубляется тем, что на сайте производителя антивируса отсутствуют контакты службы поддержки. На других сервисах контроля безопасности подобная проблема не зафиксирована.