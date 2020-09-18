Автономность iPhone на iOS 14 проверили на практике: видео
Вчера состоялся релиз мобильной операционной системы iOS 14, которую получили не только актуальные модели смартфонов Apple, но и старшие версии телефона типа iPhone 6s. Чтобы проверить, насколько изменилась автономность гаджетов после установки обновления, блогеры протестировали сразу пять версий фирменной прошивки начиная с iOS 10, на одинаковых моделях аппаратов.
Для тестирования авторы YouTube-канала iAppleBytes использовали пять смартфонов iPhone 6s с разными версиями прошивки: iOS 10.3.3, iOS 11.4.1, iOS 12.1, iOS 13.7 и iOS 14, сообщает 24 канал.
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Детали испытания
Перед проведением испытаний все устройства были заряжены до 100%, а уровень подсветки их дисплеев после отключения автояркости был установлен на 25%. Показатель "здоровья" аккумуляторов всех устройств к моменту начала испытаний составлял 100%.
Тест автономности версий iOS 14:
Затем на каждом из "подопытных" был запущен бенчмарк Geekbench в режиме максимальной автономности. Наиболее "прожорливой" оказалась версия 12.1. На момент, когда iPhone 6s под управлением этой ОС разрядился до 20%, остаточная емкость четырех других участников тестирования превышала 50%.
Итоги испытаний оказались следующими:
- iPhone 6s с iOS 12.1 полностью разрядился за 1 час и 53 минуты;
- iOS 13.7 и iOS 14 показали 3 часа 3 минуты и 3 часа 4 минуты соответственно;
- iOS 11.4.1 позволила проработать смартфону 3 часа и 13 минут;
- наиболее устойчивой прошивкой оказалась устаревшая iOS 10.3.3, с которой гаджет продержался 3 часа 32 минуты.