Вчера состоялся релиз мобильной операционной системы iOS 14, которую получили не только актуальные модели смартфонов Apple, но и старшие версии телефона типа iPhone 6s. Чтобы проверить, насколько изменилась автономность гаджетов после установки обновления, блогеры протестировали сразу пять версий фирменной прошивки начиная с iOS 10, на одинаковых моделях аппаратов.

Для тестирования авторы YouTube-канала iAppleBytes использовали пять смартфонов iPhone 6s с разными версиями прошивки: iOS 10.3.3, iOS 11.4.1, iOS 12.1, iOS 13.7 и iOS 14, сообщает 24 канал.

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Детали испытания

Перед проведением испытаний все устройства были заряжены до 100%, а уровень подсветки их дисплеев после отключения автояркости был установлен на 25%. Показатель "здоровья" аккумуляторов всех устройств к моменту начала испытаний составлял 100%.

Тест автономности версий iOS 14:

Затем на каждом из "подопытных" был запущен бенчмарк Geekbench в режиме максимальной автономности. Наиболее "прожорливой" оказалась версия 12.1. На момент, когда iPhone 6s под управлением этой ОС разрядился до 20%, остаточная емкость четырех других участников тестирования превышала 50%.

Итоги испытаний оказались следующими: