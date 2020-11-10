Tesla продолжает совершенствовать свой автопилот. В компании добавили новую функцию, которая позволяет автомобилям распознавать и объезжать объекты, которые лежат на их пути.

Ранее система активной помощи водителю не всегда корректно распознавала, что на пути автомобиля находится неподвижный объект. В результате без должного внимания со стороны водителя происходили столкновения с препятствиями, пишет Electrek.

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Что известно

Бета-версия нового программного обеспечения FSD (Full Self-Driving) уже установлена на электромобилях Tesla. Один из них опубликовал видеозапись, на которой его Tesla Model 3 самостоятельно корректирует траекторию при возникновении на дороге мусора. Препятствие при этом на дисплее никак не выделяется, но машина самостоятельно его объезжает.

Демонстрация новых возможностей автопилота Tesla: видео

Илон Маск обратил внимание, что текущая версия программного обеспечения была значительно переработана, и его личный опыт говорит о том, что машина может доставлять главу Tesla из дома на работу и обратно почти без вмешательства со стороны владельца.