Компания Axiom Space подписала контракт с первыми космическими туристами для отправки на МКС
Axiom Space заключила контракт с первыми тремя космическими туристами, которые отправятся на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию. Полет запланирован на четвертый квартал 2021 года.
Интернациональный экипаж будет состоять из трех туристов и командира Майкла Лопеса-Алегриа, бывшего астронавта NASA. О полете компания Axiom Space рассказала в своем твиттере.
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Детали полета
Это первый в истории частный состав, который отправится на МКС. Имена туристов не раскрываются. Ранее сообщалось, что на МКС в 2021 году могут отправиться актер Том Круз и режиссер Даг Лайман, которые должны снять на станции несколько сцен для будущего фильма. Картина готовится совместно с NASA.
Коммерческий модуль для МКС
Axiom Space продолжает разработку коммерческого модуля для МКС. Сейчас работы находятся на стадии предварительного проектирования. Как отметили в компании, новые модули сформируют ядро коммерческой космической станции, которая отсоединится от МКС, когда истечет срок ее службы, примерно в 2028-2030 годах.
В марте Axiom Space объявила о контракт со SpaceX на доставку туристов и "почти заключила контракт с NASA на организацию миссии". Планируется, что космические туристы проведут два дня в пути туда и обратно и минимум восемь непосредственно на МКС, где смогут общаться с космонавтами. Цена на билет составит около 55 миллионов долларов.
NASA планирует уже в 2021 году доставить на МКС коммерческий модуль Axiom Space. Он будет подключен к переднему порту соединительного модуля станции Node 2. Модуль предполагается использовать не только под нужды туристов, а и для экспериментов и разработок технологий. Он будет включать помещение для экипажа с интерактивным экраном и получит иллюминатор с видом на Землю.
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