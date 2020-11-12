Axiom Space заключила контракт с первыми тремя космическими туристами, которые отправятся на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию. Полет запланирован на четвертый квартал 2021 года.

Интернациональный экипаж будет состоять из трех туристов и командира Майкла Лопеса-Алегриа, бывшего астронавта NASA. О полете компания Axiom Space рассказала в своем твиттере.

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Детали полета

Это первый в истории частный состав, который отправится на МКС. Имена туристов не раскрываются. Ранее сообщалось, что на МКС в 2021 году могут отправиться актер Том Круз и режиссер Даг Лайман, которые должны снять на станции несколько сцен для будущего фильма. Картина готовится совместно с NASA.

A multinational crew composed of three private astronauts and @CommanderMLA have now officially signed with Axiom.



In other words: the first private crew to go to orbit in human history – the crew of Ax-1 – has been assembled.



Mission launches NET late 2021. More details soon. pic.twitter.com/9gslvlTD55 — Axiom Space (@Axiom_Space) November 11, 2020

Коммерческий модуль для МКС

Axiom Space продолжает разработку коммерческого модуля для МКС. Сейчас работы находятся на стадии предварительного проектирования. Как отметили в компании, новые модули сформируют ядро коммерческой космической станции, которая отсоединится от МКС, когда истечет срок ее службы, примерно в 2028-2030 годах.

В марте Axiom Space объявила о контракт со SpaceX на доставку туристов и "почти заключила контракт с NASA на организацию миссии". Планируется, что космические туристы проведут два дня в пути туда и обратно и минимум восемь непосредственно на МКС, где смогут общаться с космонавтами. Цена на билет составит около 55 миллионов долларов.

NASA планирует уже в 2021 году доставить на МКС коммерческий модуль Axiom Space. Он будет подключен к переднему порту соединительного модуля станции Node 2. Модуль предполагается использовать не только под нужды туристов, а и для экспериментов и разработок технологий. Он будет включать помещение для экипажа с интерактивным экраном и получит иллюминатор с видом на Землю.