Большинство пользователей iPhone последних моделей с iOS14 даже и не подозревают, что их смартфон пополнился еще одной функцией, которая называется Back Tap – Коснуться сзади.

Благодаря Back Tap одной сплошной "кнопкой" становится вся задняя панель смартфона. Для активации функции необходимо 2-3 раза коснуться панели, сообщает The Verge.

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Детали функции

Впрочем, незаметность Back Tap весьма относительна – ее настройки встроены в меню специальных возможностей Apple (Настройки – Универсальный доступ – касание – коснуться сзади).



Back Tap в iPhone / фото The Verge

По мнению экспертов, с ее внедрением исчезла тонкая грань, отделяющая аппаратное и программное обеспечение. Назначение функции заключается в том, чтобы предоставить пользователям больше возможностей для взаимодействия со своими устройствами. Это захватывающий вид кнопки: совершенно невидимая невооруженным глазом, полностью нефункциональная, пока не будет включена с помощью программного обеспечения.

Настройка программного обеспечения является ключевой в данном случае. Среди функций, которые можно привязать к Back Tap:

открытие диспетчера приложений,

меню сообщений,

центр управления,

прокрутка окна приложения или веб-страницы,

запуск Siri,

создание скриншотов.

Back Tap также имеет доступ к быстрым командам, что значительно расширяет возможности пользователя.

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