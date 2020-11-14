Ученые следили за состоянием бактерий Deinococcus radiodurans, которые в течение года находились в открытом космосе. Эти микроорганизмы не только выжили, но и создали новые механизмы для восстановления повреждений в своих клетках.

Экстремофильная бактерия противостояла всем вызовам космического пространства: галактическому, космическому и солнечному ультрафиолетовому излучению, колебаниям температуры, высыханию, замерзанию, условиям вакуума и микрогравитации, говорится в исследовании ученых Токийского университета фармации и естественных наук, исследовательской группы астробиологии в немецком аэрокосмическом центре, Венского центра метаболомики , Венского университета и Центра исследований микробиома.

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Что открыли

После года пребывания в открытом космосе бактерия D. Radiodurans избежала каких-либо морфологических повреждений. В ее клетках было активировано множество реакций для преодоления стресса, которые помогали бактериям восстанавливать поврежденную ДНК.

Исследование помогло нам понять механизмы и процессы, за счет которых жизнь может существовать вне Земли, выжить и адаптироваться к враждебной среде космического пространства. Выживание D. Radiodurans в открытом космосе возможно в течение и более длительного промежутка времени,

– говорит Татьяна Милоевич, соавтор исследования из Венского университета.

Это не самый длительный срок в космосе для D. Radiodurans – в августе сообщили, что бактерия выжила, оставаясь в открытом космосе, три года. Однако авторы нынешнего исследования не пытались установить рекорд, их задачей было отследить реакцию на новые условия.

Вернув бактерию на Землю, ученые сравнили ее с контрольным образцом, который все это время находился на нашей планете. Обнаружили, что бактерии из космоса покрыты небольшими бугорками и пузырьками, был запущен ряд механизмов восстановления, а некоторых белков и мРНК стало больше.



Слева: D. Radiodurans, находившаясь на Земле; Справа: бактерия, выжившая в космосе / Фото microbiomejournal

Результаты показывают, что выживание D. Radiodurans на орбите в течение длительного периода возможно через его эффективную систему молекулярного ответа, и показывают, что для организмов с такими способностями возможно еще более длительные путешествие.