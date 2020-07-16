Ученые десятилетиями пытаются создать безопасную и долговечную батарею с анодом из металлического лития, но пока не решили проблему дендритов. Американским исследователям это, похоже, удалось – они воспользовались углеродными нанотрубками и создали анод, на котором вообще не образуются дендриты. Решение резко повышает эффективность литий-ионного аккумулятора и в разы ускорят процесс зарядки.

Проблема в том, что в процессе зарядки литий-ионных аккумуляторов на поверхности анода образуются дендриты, ветвистые кристаллы, которые могут "продырявить" ключевые компоненты батареи и вызвать поражение электрическим током или возгорание. Если этого и не произойдет, то аккумулятор все равно будет быстро терять заряд, пишетEurekAlert.

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Как решили проблему

Специалисты из Техасского университета считают, что нашли решение в сверхтонких и углеродных нанотрубках. Из них они изготовили пористые каркасы, покрытые молекулами, которые заставляют ионы лития соединяться с поверхностью.

Модель разработки техасских ученых

Экспериментальным путем ученые выяснили верную концентрацию молекул, но пока не создали анод, на котором не возникают дендриты.

Другое преимущество равномерного распределения ионов лития – повышение способности батареи выдавать и держать более высокие токи, в пять раз больше, чем современные аналоги. Такие аккумуляторы станут не только безопаснее и более эффективны, но и будут заряжаться гораздо быстрее – в 3-5 раз быстрее, чем существующие. Наиболее перспективно использовать их для питания электромобилей.

"Создание литий-металлических анодов, которые являются безопасными и имеют длительный срок службы, было научной проблемой в течение многих десятилетий. Разработанные нами аноды преодолевают эти препятствия", – заявил один из авторов исследования Юран Но.