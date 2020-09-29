В Украине открывает собственный офис белорусская компания PandaDoc, которая разработала программное обеспечение для работы с документами.

Соучредитель PandaDoc Никита Микадо рассказал в интервью dou.ua о ситуации в компании после ареста четырех сотрудников, в том числе об открытии офиса в Украине.

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Мы открываем компанию в Украине, активно ищем сотрудников, не только инженеров, но и сейлзов, маркетологов. Из Минска переехали уже около 60 человек в Киев, Одессу и во Львов,

– рассказал Никита.

ИТ-компания PandaDoc открыла офис в Киеве. Они ищут сеньор-разработчиков Python и Java, а также технического руководителя. На время карантина работа может быть удаленной.

Никита отметил, что Украина имеет несколько значительных преимуществ для членов команды PandaDoc из Беларуси. Он добавил, что все же нужно будет решить ряд вопросов с миграционным законодательством, но правительство активно включилось в то, чтобы максимально облегчить этот процесс. Микадо отдельно обратил внимание на налоговые условия в Украине и отметил, что они более выгодны, чем в Беларуси.

Что известно о PandaDoc Компанию основали в 2012 году в Минске Никита Микадо и Сергей Барисюк. В 2014 году штаб-квартиру перенесли в Кремниевую долину, оставив офис в Беларуси, а еще через три года открыли представительство во Флориде. По информации



PandaDoc предоставляет программное обеспечение для работы с документами, в котором можно создавать, редактировать, отслеживать и даже подписывать их. Программа интегрируется с несколькими CRM-системами, платежными системами, облачным хранилищем и так далее. Компанию основали в 2012 году в Минске Никита Микадо и Сергей Барисюк. В 2014 году штаб-квартиру перенесли в Кремниевую долину, оставив офис в Беларуси, а еще через три года открыли представительство во Флориде. По информации crunchbase , компания за все время существования привлекла более 51 миллиона долларов.PandaDoc предоставляет программное обеспечение для работы с документами, в котором можно создавать, редактировать, отслеживать и даже подписывать их. Программа интегрируется с несколькими CRM-системами, платежными системами, облачным хранилищем и так далее.

Протесты в Беларуси

В 2020 году в Беларуси задержали сотрудников компании после того, как учредители поддержали протесты против властей. Один из основателей компании – Никита Микадо предложил финансовую помощь силовикам, решившим уйти из органов.

2 сентября в минском офисе компании PandaDoc, а также дома у некоторых сотрудников прошли обыски. Опросили более сотни человек, четверых задержали. Это главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продуктам Виктор Кувшинов и HR-специалист Владислав Михолап.

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Работники PandaDoc до сих пор находятся под арестом. Их задержали на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере – 107 тысяч белорусских рублей – из бюджета. Кроме того, счета компании заблокировали, и более 250 сотрудников оставались без заработной платы. Позже следственный комитет Белоруссии согласился разблокировать счета компании после того, как руководитель компании закрыл свой проект помощи силовикам, которые ушли из органов на фоне протестов.

В PandaDoc отмечают, что это обвинение абсолютно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований. Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками.