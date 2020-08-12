Президентские выборы в Беларуси привели к массовым протестам. Тогда же в стране начались серьезные проблемы с интернетом. Это привело к бешеным убыткам для компаний, чья работа невозможна без интернета, в частности IT-компаний.

Только один день без интернета привел к потере 23,6 миллиона долларов на каждые 10 миллионов человек. Издание ain.ua пообщалось с несколькими представителями IT-бизнеса Беларуси.

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Переезд в Украину

СЕО компании SLON Media Герман Полещук признал, что ситуация очень сложная. Единственный выход – это воспользоваться VPN-сервисом. Однако, даже при этом интернет работает плохо и короткое время. Это приводит к полному параличу работы. Коммуникация с иностранными заказчиками происходит только по телефону.

Если ситуация не разрешится в ближайшее время, мы грузим команду в автобус и едем работать в Украину. Сейчас ищем варианты по месту и логистике. С собой берем всех, кто захочет из команды,

– говорит Полещук.

Потеря имиджа

В Беларуси очень активно развита сфера IT. Как рассказал еще один спикер, который не хотел называть своего имени, кризис с интернетом скажется на репутации целой страны.

Также он добавил, работникам начали выплачивать зарплаты раньше срока. Компании боятся сильного падения национальной валюты.

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"Знаю, что ряд сотрудников были отправлены в командировку в украинский офис – для связи с клиентами", – добавил аноним.

Напомним, проблемы с интернетом в Беларуси начались утром в день выборов, 9 августа. Очень плохо работали и соцсети и популярные мессенджеры, как Viber, WhatsApp и тому подобное.

Утром 12 августа в столице Минске интернет возобновил работу. Также заработали все соцсети и мессенджеры, доступ к которым был ограничен.