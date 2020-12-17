Бесконтактные тепловизоры для измерения температуры неэффективны: ученые
Эксперты из Медицинской школы Университета Мэриленда (США) назвали использование инфракрасных термометров для бесконтактного измерения температуры и обнаружения COVID-19 "ненадежным, неточным и неэффективным".
Что происходит
Инфракрасные термометры, которые сканируют лоб или руку человека для проверки на наличие повышенной температуры, широко используются в магазинах, ресторанах и офисах. Однако в статье под названием "Почему температурный скрининг на COVID-19 с помощью бесконтактных инфракрасных термометров не работает", ученые утверждают, что этот метод не эффективен. Статья опубликована в журнале Open Forum Infectious Diseases, коротко о ней рассказал издание Daily Mail.
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На показания, полученные с помощью бесконтактного инфракрасного термометра, влияют многочисленные факторы, снижающие точность. В результате показания таких термометров имеют мало общего с реальной температурой тела человека,
– предупредили медики.
Отчет Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показал, что такое обследование в период с 17 января по 13 сентября прошли 766 тысяч туристов. Только 0,001 процента из них, то есть один человек из каждых 85 тысяч, позже имел положительный результат теста на SARS-CoV-2.
"Во время повышения температуры тела происходит сужение кровеносных сосудов у поверхности кожи и уменьшение количества тепла, выделяемого, – говорят врачи. – Поэтому диагностировать лихорадку на основе измерения тепла, исходящего от лица, совершенно бессмысленно".
Исследователи уверены, что сканеры следует утилизировать и заменить другими методами проверки и наблюдения, включая массовое тестирование и использование "умных" термометров, которые синхронизируются со смартфоном.
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