В Сеуле провели испытание летающего такси. Аппарат пролетел 1,8 км на высоте 50 метров. Испытания проводились без пассажиров. В салон загрузили 70-килограммовый мешок риса.

Испытание прошло в рамках госпрограммы коммерциализации городского воздушного транспорта. Летающее такси сделало тестовый полет над центральной частью Сеула, сообщает The Korea Herald.

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Модель такси от EHang весит 650 килограммов, а его пассажировместимость составляет 2 человека. Проект финансируется из государственного бюджета Южной Кореи по программе городской воздушной мобильности, которую планируется запустить в 2025 году.

В рамках этой же программы в Сеуле планируют построить первый в мире терминал для беспилотных летающих такси.

Свои прототипы также представили компании Hyundai и Hanwha Systems.

Испытания летающего такси, видео:

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Ранее в Испании анонсировали запуск сервиса воздушных такси в Барселоне и Сантьяго-де-Компостела в 2022 году. В стране работают над несколькими проектами по использованию аэротакси для передвижения людей из городских и пригородных районов, а также по использованию беспилотников для доставки товаров.

Также свои планы возить пассажиров не только по дорогам, но и по воздуху озвучил крупнейший сервис онлайн-заказа такси Uber.