Удешевление перевозок стало основной движущей силой для многих стартапов, которые стремятся выйти на рынок с полностью готовыми прототипами на базе автономных систем управления. Для демонстрации эффективности своей разработки стартап Einride устроил заезд беспилотного грузовика на знаменитой трассе Гудвуд в Великобритании.

Показательный заезд грузовика Einride Pod состоялся в рамках ежегодного фестиваля автоспорта Goodwood SpeedWeek, сообщает 24 канал.

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Машину предоставила команда разработчиков из Швеции. По словам производителя, автомобиль полностью готов к перевозкам на короткие и средние маршруты в случае, если вся необходимая информация о пути внесена в его базу данных. Также он способен передвигаться в других направлениях, но для этого нуждается в операторе, который контролирует сложные маневры удаленно.

Прохождение трассы для гонок

Einride Pod сделал круг в сопровождении оператора, который передвигался рядом на седане Lincoln MKZ. Представители стартапа сообщают, что у грузовика четвертый уровень автономности, но не уточнили, управлял ли кто-то автомобилем во время этого демонстрационного заезда.

Einride Pod преодолевает трассу Goodwood, видео:

Одной из отличительных черт нового Einride Pod стало отсутствие кабины. Производитель заявил, что ее проектирование и обустройство обходится слишком дорого, поэтому он и вычеркнул место водителя из финальной конфигурации. Отмечается, что автономность обеспечивает интеллектуальная система на основе решений NVIDIA.