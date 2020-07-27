Китайский бренд Amazfit, под которым Xiaomi выпускает нательную электронику, расширяет ассортимент продукции. Нам уже хорошо известны бюджетные смарт-часы от Amazfit. Сейчас бренд начинает производство беспроводных наушников.

Новинка получила название Amazfit PowerBuds. Это первые полностью беспроводные наушники бренда, передает neowin.net.

К теме Объявлена ​​дата глобальной версии смарт-часов OPPO Watch

Что интересного

В первую очередь внимание привлекает пульсометр, которым оснащены Amazfit PowerBuds. Измерить пульс наушники смогут через сосуды в ушах. Также наушники оснащены магнитными заушинами.

Как говорит производитель, Amazfit PowerBuds разработаны специально для фитнеса. Новинка может похвастаться активной системой шумоподавления, для которой отведены два микрофона.

Наушники защищены от влаги по стандарту IP55. На одном заряде наушники могут поработать до 8 часов и это без использования кейса. Если подзарядить в кейсе, то автономность можно увеличить до 24 часов.

Информации о стоимости пока нет. Старт продаж – 6 августа.