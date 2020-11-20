Beats, дочерняя компания Apple объявила о версии наушников Powerbeats, светящихся в темноте. Наушники являются результатом сотрудничества Beats и дизайнерского лейбла Ambush, логотип которого красуется на устройстве.

Флуоресцентные наушники Powerbeats могут оказаться весьма полезными тем, кто отдает предпочтение бегу в темное время суток. Они является первым светящимся продуктом Beats пишет The Verge.

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Что известно

Юн Ан, соучредитель и креативный директор Ambush, сказала, что при работе над совместным проектом с Beats ее вдохновляла энергичная ночная жизнь Токио. Поэтому она стремилась передать энергию ночного города в дизайне наушников.

Смотрите презентацию новых наушников: видео

Powerbeats предлагают 15 часов автономной работы, защиту от влаги по стандарту IPX4 и оснащены чипом H1 для качественного соединения. Поддерживается работа с голосовым ассистентом Siri без необходимости физического взаимодействия с наушниками.

Цена

Стоят наушники около 200 долларов, что на 50 долларов дороже, чем просят за обычную модель. В гривневом эквиваленте это почти 5700 гривен.