Корейская компания Olive Union анонсировала выпуск Olive Pro – беспроводных наушников, которые дополнительно выполняют функцию слухового аппарата. Несмотря на то, что выглядят они как традиционные наушники, Olive Pro созданы помочь людям с легкой формой потери слуха.

Разработчики оснастили наушники алгоритмом на основе искусственного интеллекта, который подавляет нежелательные внешние шумы и улучшает звучание музыки, видео и разговоров, пишет indiegogo.

Интересно Amazon Echo Frames: новое поколение умных очков

Что известно

Подготовка наушников к работе занимает около пяти минут. После установки индивидуального звукового профиля, искусственный интеллект выделяет нужные пользователю окружающие звуки, чтобы усиливать их, одновременно отсеивая нежелательные.

Заявленный срок работы батареи составляет более 18 часов.

Смотрите презентацию новинки: видео

Цена

Сейчас на Indiegogo можно сделать предзаказ на Olive Pro по цене 149 долларов (4 230 гривен), что вдвое меньше запланированной розничной цены 299 долларов (8 490 гривен). Начало продаж стоит ожидать в первом квартале 2021 года.