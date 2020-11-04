Шведский производитель аксессуаров Urbanears представил два новых продукта. Это беспроводные наушники, которые будут поставляться в пяти цветах.

Urbanears начала продавать полностью беспроводные наушники Luma и Alby, названные в честь мест в Стокгольме, сообщает официальный сайт бренда.

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Что известно

Новинки доступны в пяти цветах, и акцентируют на удобстве, простоте использования и актуальном стиле.

Urbanears Luma

Urbanears Luma способны проработать до 25 часов. Модель выполнена в минималистичном дизайне и доступна в пяти цветах: Charcoal Black, TealGreen, DustyWhite, True Maroon и UltraViolet. Наушники оснащены датчиком, который останавливает музыку, если их снять, а также двойным микрофоном на каждом корпусе для звонков с высоким качеством передачи голоса. Навигация осуществляется голосовым и сенсорным управлением, а для плохой погоды имеется защита от влаги по стандарту IPX4.

Цена Urbanears Luma 99 долларов – около 2 840 гривен.

Urbanears Alby

Вторая модель работает до 15 часов автономно, поддерживает голосовое и сенсорное управление воспроизведением и звонками. В комплект входят три размера амбушюр. Urbanears Alby доступны в пяти цветах: Charcoal Black, TealGreen, DustyWhite, True Maroon и UltraViolet.

Новинка уже в продаже по рекомендованной цене 69 долларов – 1975 гривен.