В последнее время Bethesda по-настоящему расщедрилась. Вскоре после проведения целого ряда распродаж, которые были приурочены к ивенту QuakeCon at Home, компания начала бесплатно раздавать выпуски легендарной серии шутеров Quake. Первые две части франшизы желающие уже получили. Теперь же настал черед знаковой, даже эпохальной Quake III: Arena.

Классический многопользовательский шутер можно получить в клиенте Bethesda; после скачивания игра навсегда останется в библиотеках геймеров, сообщает 24 канал.

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До какого времени можно получить Quake III: Arena

Аттракцион неслыханной щедрости закроет свои двери уже вечером 20 августа. Затягивать не стоит.

Трейлер Quake III: Arena

Интересно, что компания решила сделать Quake III: Arena бесплатной после того, как зрители QuakeCon at Home собрали 30 тысяч долларов на благотворительность. В ходе мероприятия раздавали первую часть серии, а сразу после его завершения – вторую.

Кстати, о Quake. Напомним, что недавно энтузиасты запустили на персональном компьютере редкую версию первой части серии, созданную специально для аркадных автоматов. На обход системы антипиратской защиты у них ушло целых 22 года.