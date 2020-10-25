Разработчик Agility создал похожего на человека робота под названием Digit. Он может загружать коробки в грузовик. Правда обойдется такой робот его владельцу очень дорого.

Производитель роботов Agility спроектировал робота, похожего на человека. Он предназначен для выполнения физических работ, таких как извлечение ящиков с полок и погрузка их на грузовик. Об этом пишет издание Techxplore.

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Что известно о разработке

Большинство роботов, построенных за последние годы, предназначены для исследовательских целей. На своей веб-странице команда Agility заявляет, что пора роботам начать выходить из исследовательской лаборатории и переходить в реальный мир, где они смогут делать полезные дела. Отмечают, что Digit предназначен именно для этого.

Новый робот получил две руки, две ноги и может ходить. Его ноги без пальцев, а колени согнуты назад. Кроме того, у него нет головы и рук. Но он прочный и долговечный. Его каркас – толстый металл. Он может наклониться и взять коробку, донести ее до нужного пункта, включая подъем по лестнице.

Смотрите ролик-презентацию новой разработки: видео

Команда Agility отмечает, что Digit идеален для предприятий, которые стремятся заменить людей на роботов. Они отмечают, что человеческого труда в США и других частях света не хватает из-за различных факторов, в том числе и пандемии COVID-19. Робот спроектирован для любых условий. Владельцам не нужно менять рабочую среду, ведь он может выдерживать условия, которые являются опасными для человека.

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Недавно компания-разработчик получила 20 миллионов долларов от различных инвесторов и заключила соглашение с Ford Motor Company относительно роботов, которыми можно загружать и разгружать ящики с самоуправляемых автомобилей.