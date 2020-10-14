Космическое агентство NASA полным ходом готовится к отправке космонавтов на Луну в рамках миссии Artemis. В связи с этим было объявлено о создании международной инициативы по покорению спутника Земли. Соглашение предусматривает главные принципы исследования Луны и космоса.

Artemis Accords – соглашение по мирному освоению Луны NASA подписало с семью странами: Австралией, Японией, Канадой, Италией, Люксембургом, ОАЭ и Великобританией, восьмым государством-участником стали США. России и Китая среди участников нет. О подписании соглашения сообщается на сайте NASA.

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Artemis станет самой большой и разнообразной программой исследования космоса человеком в истории, а Artemis Accords станут средством создания этой уникальной глобальной коалиции. Сегодняшним соглашением мы объединяемся с нашими партнерами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и процветающее будущее в космосе для всего человечества,

– говорится в заявлении NASA.

В NASA отмечают, что эта инициатива не только охватывает запланированную отправку астронавтов на Луну в 2024 году, но и станет фундаментом для длительного пребывания человека на спутнике до конца текущего десятилетия и подготовки для освоения Марса.

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NASA надеется, что соглашение позволит избежать конфликтов как в космосе, так и на Земле. Главная цель – мирное и процветающее будущее всего человечества.

Все, что нужно знать о программе Artemis и полете людей к Луне, читайте в нашем материале.