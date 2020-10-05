Без сюрприза: рейтинг самых популярных приложений в мире
В целом, в третьем квартале 2020 года пользователи загрузили 36,5 миллиардов приложений. Это примерно на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Таковы данные сервиса SensorTower. Эксперты подсчитали загруженные приложения из магазинов Google Play и App Store и определили самые популярные, передает Gizchina.
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Кто в лидерах
Самым популярным приложением в мире остается TikTok. Это приложение занимает первое место в обоих магазинах: Google Play Store и App Store.
Далее в общем рейтинге Facebook. А на третьем месте – Zoom. При этом, вторую строчку в App Store занимает Zoom, а в Play Store Facebook. Zoom на Android занимает лишь третье место.
В общем, рейтинг самых популярных приложений в мире выглядит следующим образом:
- WhatsApp,
- Instagram,
- Google Meet,
- Snack Video,
- Messenger,
- Telegram,
- Snapchat.
Кстати, по объему выручки iOS в дальнейшем опережает Android, причем с большим отрывом. В третьем квартале выручка App Store составила 19 миллиардов долларов. Что касается магазина Google Play, он принес 10,3 миллиарда долларов.