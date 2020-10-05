В целом, в третьем квартале 2020 года пользователи загрузили 36,5 миллиардов приложений. Это примерно на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таковы данные сервиса SensorTower. Эксперты подсчитали загруженные приложения из магазинов Google Play и App Store и определили самые популярные, передает Gizchina.

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Кто в лидерах

Самым популярным приложением в мире остается TikTok. Это приложение занимает первое место в обоих магазинах: Google Play Store и App Store.

Далее в общем рейтинге Facebook. А на третьем месте – Zoom. При этом, вторую строчку в App Store занимает Zoom, а в Play Store Facebook. Zoom на Android занимает лишь третье место.

В общем, рейтинг самых популярных приложений в мире выглядит следующим образом:

WhatsApp,

Instagram,

Google Meet,

Snack Video,

Messenger,

Telegram,

Snapchat.

Кстати, по объему выручки iOS в дальнейшем опережает Android, причем с большим отрывом. В третьем квартале выручка App Store составила 19 миллиардов долларов. Что касается магазина Google Play, он принес 10,3 миллиарда долларов.