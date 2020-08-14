Команда специалистов из Канады несколько лет изобретает для Tesla новый, более эффективный аккумулятор. Постепенно дело продвигается – за год им удалось увеличить срок службы безанодного литий-металлического элемента с жидким электролитом с 90 до 200 циклов.

Джефф Дан и его команда специалистов из Университета Далхаузи в Канаде не первый год занимается исследованиями в области аккумуляторов, а в течение последних четырех лет они сотрудничают с Tesla, разрабатывая для автокомпании улучшенную версию литий-ионных батарей, сообщает Electrek.

Интересно У Tesla есть "план Б", если Cybertruck провалится

Много кто считает, что аккумулятор следующего поколения должен быть твердотельным, для обеспечения долгой и стабильной работы, но Tesla и Дан с ними не согласны.

Новые батареи будущего

Летом прошлого года они предложили другой вариант – безанодные литий-металлические элементы с жидким электролитом LiDFOB/LiBF4. Такая батарея оказалась достаточно емкой и не требовала переоснащения производственных линий.

Тем не менее, оставалась проблема срока службы, который год назад был недостаточно большим ни для электромобилей, ни для какой-либо другой электроники. В новом исследовании Дан и его команда обращаются именно к этой проблеме.

Ученые исследовали безанодные элементы с жидким электролитом с помощью сканирующей электронной микроскопии и рентгеновской томографии и обнаружили причину деградации и истощения электролита.

Авторы статьи не только идентифицировали корень проблемы, но и предложили решение по оптимизации электролита для увеличения срока службы литий-металлических элементов с 90 до 200 циклов. Для коммерциализации батареи этого все еще недостаточно, но для одного года работы прогресс существенный.