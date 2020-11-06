Британская компания Elliptic, что отслеживает транзакции в мире криптовалют, сообщила о снятии биткоинов с четвертого в мире по величине кошелька. До этого кошелек был неактивным около семи лет.

Владельцем кошелька считается либо создатель некогда популярной даркнет-площадки Silk Road, либо кто-то из бывших пользователей этого ресурса. В пересчете на доллары США снятая сумма приближается к одному миллиарду, сообщает CNBC.

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Что произошло

Сайт Silk Road закрыло ФБР в 2013 году. Его предполагаемый организатор – Росс Ульбрихт в 2015 году был осужден и получил пожизненный срок тюремного заключения. Тогда же ФБР конфисковало в Ульбрихта 174 000 биткоинов, но по мнению экспертов, его доходы (комиссия от деятельности сайта) могли достигать 440 000 биткойны. Эти средства вполне могли оставаться в обороте.

В зафиксированной специалистами транзакции использовались 69 369 биткоинов.

В ФБР отказались комментировать эту историю. Сам Ульбрихт, находясь в тюрьме, вряд ли мог совершить транзакцию. Существует вероятность, что кошелек был взломан хакерами. В противном случае придется признать, что нажитые преступным путем деньги продолжают работать, а их владельцы избежали наказания.