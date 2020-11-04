Неделю назад по сети широко разошлась новость о магазине PlateStation. Авторы представили идею производить кастомные панели для PlayStation 5, чтобы пользователи могли обновить дизайн своей консоли. Но Sony такой ход не оценила.

Сейчас открытый совсем недавно интернет-магазин PlateStation.com недоступен. Авторы идеи сообщают, что до них добрались юристы Sony и пригрозили производителям судом, если те не свернут свое дело, сообщает ARS Technica.

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Бизнесменам пришлось согласиться с требованиями компании, ведь если бы дело дошло до суда, они наверняка проиграли бы огромной корпорации, да еще и заплатили бы ей огромный штраф.

Судя по всему, у Sony есть свои соображения по поводу особых панелей для PS5 – не зря же дизайнеры компании сделали их сменными. Скорее всего, в будущем японская корпорация предложит собственные фирменные решения для приставки. Правда, вряд ли они будут стоить всего 40 долларов, которых просили за пару сменных панелей авторы сервиса.

Панели PlateStation должны были стоить по 40 долларов

Кстати, это далеко не первый случай, когда Sony решила "показать зубы". В прошлом месяце горячо обсуждалась ситуация с разработчиками, которым компания не разрешила продавать собственную игру со скидкой в фирменном магазине PS Store.

Напомним, что приставка нового поколения Sony PlayStation 5 выйдет уже 12 ноября в США и 19-го в Украине. Геймерам придется выложить 13 499 гривен за обычную версию консоли и 16 799 гривен – за Digital Edition без оптического привода.