Уже сегодня вечером, 15 сентября, компания Apple проведет долгожданную презентацию. И если анонс iPhone 12 под вопросом, то презентацию нового поколения умных часов подтвердили многие инсайдеры.

При этом авторитетный информатор Эван Бласс решил не ждать официальной презентации и слил характеристики Apple Watch 6, передает gizmochina.com.

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Что интересного

Apple Watch Series 6 будут работать на базе мобильной платформы S6. Этот девайс, как и предшественники, выйдет на рынок в двух размерах. При этом обе версии будут представлены с Bluetooth или LTE на выбор.

- iPad Air 4th Gen: A14 and USB-C

- iPad 8th Gen: A12X and Lightning

- Apple Watch Series 6: S4, 2 sizes, both BT and LTE

- Apple Watch SE: also in 2 sizes, also BT and LTE versions — Evan Blass (@evleaks) September 14, 2020

Apple Watch "для бедных"

Интересно, что эксперт добавил характеристики еще одних умных часов. Это будет более доступная версия девайса, которая, вероятно, получит название Apple Watch SE. Напомним, что об анонсе "смарт-часов для бедных" инсайдеры говорили и раньше. Они должны сменить Apple Watch Series 3.

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Apple Watch SE также будут представлены в двух размерах. Оба девайса получат поддержку BT и LTE.