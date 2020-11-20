Компания Xiaomi объявила о выпуске беспроводного ручного пылесоса Mijia Wireless Vacuum Cleaner Lite. Устройство отличается облегченным корпусом, набором из нескольких щеток и доступной ценой.

Основной блок Mijia Wireless Vacuum Cleaner Lite весит всего 1,2 кг, что позволяет легко им управлять, очищая не только пол, но и потолок и мебель, сообщает iGeekPhone.

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Особенности Mijia Wireless Vacuum Cleaner Lite

В собранном виде с трубой и щеткой устройство весит 2,3 кг. Он оснащен бесщеточным двигателем, способным обеспечить мощность всасывания до 17000 Па, и поддерживает два режима работы. Благодаря системе фильтрации с применением HEPA-фильтра внутри пылесоса остается 99,97% собранной пыли и мелких частиц.



Пылесос Mijia Wireless Vacuum Cleaner Lite / Фото Xiaomi

Кроме основной электрощетки, в комплекте с пылесосом поставляется несколько дополнительных насадок. От полного заряда он способен проработать до 45 минут в экономном режиме и до 13 минут при активации режима повышенной мощности.

Цена

В Китае цена Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner Lite составляет всего 75 долларов (≈2 196 гривен).