Благодаря новой технологии геймпад PlayStation 5 будет узнавать пользователя
Накануне Twitter-аккаунт PS5only обратил внимание на недавний патент Sony. Предполагается, что геймпад DualSense может получить сенсор, который позволит ему идентифицировать конкретных пользователей, как только те возьмут геймпад в руки.
Как отмечает PS5only, Sony подала патент на регистрацию технологии, которая позволит геймпаду различать человека, который его держит.
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Для чего это делается
Новый сенсор поможет избежать ручного переключения профилей при использовании одного устройства разными людьми. Вот о чем говорится в патенте:
Это система, идентифицирующая пользователя контроллера. Она включает в себя один или более сенсоров, которые определят взаимодействие конкретного игрока с геймпадом и передадут телеметрические данные в данные профиля.
Появление такого патента не гарантирует реализацию технологии в устройствах Sony. Однако они считают, что подобные сенсоры могут появиться и в геймпаде, и даже в других гаджетах – портативных консолях, клавиатурах или мышках.