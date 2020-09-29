Наша планета кажется нам огромной. Но на самом деле существуют столь гигантские космические тела, по сравнению с ними даже Солнце не более, чем песчинка. Блогер наглядно сравнил размеры далеких звезд, показав их на видео.

Интересное видео появилось на YouTube-канале Kurzgesagt – In a Nutshell. В нем показано сравнение размеров не только известных каждому планет, но и различных космических гигантов.

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Например, Земля имеет диаметр по экватору 17 756 километров, а у Юпитера он равен примерно 143 тысячам километров. Огромный раскаленный шар, известный нам под названием Солнце, имеет диаметр 1 391 694 километров. Но и это далеко не предел, ведь диаметр звезды Сириус А составляет почти 2,4 миллиона километров.

Далее идут настоящие гиганты:

Поллукс – 11 миллионов километров в диаметре;

Арктур ​​– более чем 35 миллионов километров;

Альдебаран – 61 миллион километров;

Ригель – 108 миллионов километров.

В тот момент, когда кажется, что больше уже и быть не может, появляются действительно монструозные звезды:

Антарес – 974 миллионов километров;

Бетельгейзе – 1,6 миллиарда километров;

UY Щита – 2,4 миллиарда километров.

Самая большая звезда Вселенной – сравнение размеров, видео:

Крупнейшей из всех известных звезд считается гипергигант Стивенсон 2-18. Реальный его размер еще только предстоит оценить, но уже известно, что он обладает яркостью 440 тысяч солнц (по другим оценкам – 900 тысяч). Теоретически он может быть на 50 и более процентов больше чем гигант UY Щита. На их фоне нашу Землю даже невозможно разглядеть.