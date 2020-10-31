Испанский аниматор создал познавательное и интересное видео, демонстрирующее, как бы выглядели некоторые страны Земли, если бы они были планетами. Автор отметил, что таким способом можно наглядно понять, насколько отличаются размеры разных стран.

Видеоролик с наглядным сравнением аниматор Альваро выложил на своем ютуб-канале MetaBallStudios. Для демонстрации размеров аниматор выбрал ряд стран от самых маленьких до самых больших на планете.

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Как выглядят страны-планеты по сравнению с Землей

Своеобразный "парад планет-стран" начался из Ватикана. Неудивительно, что страна является крохотным камешком по сравнению с настоящими гигантами, такими, как Бразилия или США. Еще бы, ведь площадь Ватикана составляет всего всего 0,49 км²!

Сравнительные размеры стран в виде планет, видео:

Видео действительно помогает прекрасно сориентироваться в размерах стран в сравнении. Кроме того, в видео наглядно показано насколько крошечные планеты-страны по сравнению с Землей и Луной.

Хотя Украины на видео и нет, однако она бы занимала место среди стран-планет на видео между Испанией и Францией.