Автор YouTube-канала Mega64 снял странное трэш-видео о том, как он пытается вставить диск в PlayStation 5 Digital Edition. События разворачиваются не так, как можно было бы представить.

В видео Mega64 приносит домой новенькую коробку с PlayStation 5 Digital Edition и пытается вставить в нее только что купленный диск с ремейком Demon's Souls, сообщает 24 канал.

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Находчивого блоггера не остановило отсутствие дисковода в приставке, он попытался просунуть носитель в отверстие под боковой панелью, но ничего не получилось. Тогда Mega64 смазал диск средством для мытья посуды, но и это не помогло.

Впрочем, блоггер не стал отчаиваться. Он смазал консоль майонезом, однако вновь потерпел поражение. После манипуляций с водой, блогер отнес консоль в гараж и разбил боковые панели молотком. В конце концов Mega64 попытался сыграть в Demon's Souls, но после всех этих пыток PlayStation 5 просто отказалась работать.

Если вам хватит сил – можете попробовать посмотреть видео ниже, нам это далось очень непросто.

Блогер разбил новенькую консоль PlayStation 5, видео:

Стоит отметить, что Mega64 не успокоился на этом. Он разрезал консоль электропилой и отправился в магазин менять ее в рамках гарантии на товар.

Видимо, конец видео – это самый смешной момент, ведь Mega64 действительно принес изуродованную приставку, обильно приправленную майонезом, в магазинчик GameStop. Продавец за кассой терпеливо объяснил блогеру, что в таком виде устройство возврату не подлежит.

Реакция сети

Несмотря на юмористический подтекст ролика пользователи продолжают забрасывать его дизлайками, хотя количество положительных оценок все же больше. На момент публикации материала соотношение лайков к дизлайкам следующее: 9 тысяч положительных оценок против 5 тысяч отрицательных.

Негативную реакцию на видео можно понять, дефицитный товар достался не всем, а некоторые и вовсе не могут его себе позволить. Тогда как средний блоггер в погоне за просмотрами уничтожает ценный экземпляр консоли.

Среди прочего, ролик можно расценить как предупреждение: PS5 Digital Edition не может читать диски и предназначена только для цифровых копий игр.

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PlayStation 5 в Украине

Напомним, что в Украине PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября. Базовая версия обойдется в 16 799 гривен, а вариант без дисковода оценили в 13 499 гривен.