Теперь в игры с консоли Game Boy Advance можно сыграть на арбузе, а точнее, с помощью аналога приставки в крайне необычном корпусе. Блоггер Седрик Тан наглядно продемонстрировал, как привычное летнее угощение можно превратить в настоящую игровую консоль. Для этого нужно немало усилий и миниатюрный компьютер RaspberryPi.

Саму консоль с эмулятором Game Boy Advance блоггер собрал заранее, подключив все элементы управления, динамики и небольшой дисплей, рассказывает 24 канал.

Не пропустите Nintendo перевыпустит портативную ретро-консоль Game & Watch: видео

Чтобы использовать обычный арбуз в качестве корпуса для игрового устройства, умельцу пришлось убрать из него всю мякоть, просверлить отверстия нужного размера и замотать всю электронику в полиэтилен.

Скучающий изобретатель выбрал относительно небольшой арбуз, однако приставка все равно вышла массивной. К тому же блоггеру пришлось питать систему с помощью портативного зарядного устройства, подключенного снаружи импровизированного корпуса через USB-порт. Конструкция сильно удивила пассажиров в метро и друзей Седрика Тана.

Видео необычной консоли в арбузе:

Удивительно и то, что для демонстрации работоспособности своей консоли блоггер выбрал Pokemon Emerald вместо идеальной для подобного изобретения DOOM. Напомним, что классический шутер уже запускали на принтере, разумных часах, кассовом аппарате, бензопиле, фотоаппарате, виртуальном компьютере, в игре Minecraft и даже как настольную игру с видом от первого лица.