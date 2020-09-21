20 сентября на территории США должны были заблокировать работу китайского приложения TikTok. Министерство торговли даже выписало соответствующий ордер на блокировку приложений в магазинах Google Play и App Store.

Однако, в последнюю минуту решили отложить блокировку, передает The Verge.

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Напомним, инициатором блокировки TikTok стал президент Дональд Трамп. Он обвинил компанию ByteDance, которой принадлежит популярное приложение, в незаконном сборе данных и передаче их Китаю.

Единственное, что может спасти TikTok – это покупка сервиса американской компанией. Было несколько потенциальных покупателей, среди них Microsoft. Однако, недавно техногигант сообщил, что ByteDance не согласился на эту сделку.

Новый покупатель

Сейчас наиболее вероятным покупателем называют компании Oracle и Walmart. Трамп выступил с заявлением, что "благословляет" партнерство китайской ByteDance с Oracle и Walmart. Поэтому блокировку решил отложить до 27 сентября.

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При этом издание Bloomberg узнало некоторые детали предстоящей сделки. Речь идет не о полной продаже. ByteDance должны создать компанию TikTok Global с участием Oracle и Walmart. При этом американцы должны приобрести 12,5 и 7,5% бизнеса TikTok. При этом ByteDance останется мажоритарным акционером TikTok с долей 80%.