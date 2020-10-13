Успешный запуск ракеты New Shepard американской компании Blue Origin состоялся 13 октября 2020 года. Ракета-носитель совершила суборбитальный полет с компонентами будущей лунной посадочной системы.

По счету это уже седьмой запуск конкретной ракеты и тринадцатый в рамках проекта New Shepard, сообщает 24 канал. В качестве полезной нагрузки на борту New Shepard NS-13 были установлены двенадцать научных приборов, в том числе аппаратура NASA, которая будет в будущем обеспечивать процесс посадки космического корабля на поверхность Луны.

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Важно, что впервые на внешней стороне ракеты разместили систему датчиков схода с орбиты и спуска и посадки. Именно эта система будет использоваться для высадки двух американских астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis в 2024 году.

Как проходил запуск New Shepard

Ракета NS-13 стартовала в 16:37 по киевскому времени с полигона Blue Origin в штате Техас. После отделения от ракеты-носителя капсула с полезной нагрузкой вышла на высоту около 100 км, а затем с помощью парашютной системы вернулась на Землю.



Капсула с полезной нагрузкой – системами мониторинга NASA / скриншот

Ракета-носитель New Shepard совершила автоматическую посадку в вертикальном положении на специально подготовленную площадку.



Момент посадки ракеты NS-13 / скриншот

Запись полета ракеты New Shepard компании Blue Origin, видео:

Цель запуска

В Blue Origin рассказали, что успешный тестовый запуск ракеты позволит проверить, как работают технологии компании с определения местоположения корабля и скорости во время приближения к луне. Именно благодаря этим технологиям корабль должен совершить успешную посадку на поверхность Луны в пределах 100 м от заранее определенного места посадки.

Высадка на Луну

Сейчас созданием нового лунного посадочного модуля в рамках контракта с NASA кроме Blue Origin занимаются также компании SpaceX и Dynetics. Лучший среди этих технических проектов, который пройдет все необходимые испытания, будет использован для посадки астронавтов на Луну в 2024 году в рамках программы Artemis.