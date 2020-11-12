На западе NextGen 2020 компания BMW представила электрокар под названием BMW iX – коммерческую версию прототипа iNext, анонсированного автопроизводителем два года назад. Новинка, построенная на базе платформы eDrive, получила оригинальный дизайн, два производительных электродвигателя и значительную для своих габаритов дальность пробега на одной "заправке".

Компания не сообщила точных размеров электрокара, за исключением межосевого расстояния, которое составляет три метра. BMW iX получил два электродвигателя (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 500 лошадиных сил, что разгоняют автомобиль до 100 км/ч за пять секунд, сообщает TechCrunch.

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Характеристики BMW iX

Заявленный запас хода модели на одном заряде массива аккумуляторов составляет до 480 километров. При быстрой зарядке на специальной станции мощностью 200 кВт процесс "заправки" от 10 до 80% емкости батареи займет 40 минут, а 10-минутного сеанса хватит на 120 километров пути.



Електрокросовер BMW iX

В салоне расположились 12,3-дюймовый приборный экран и дисплей с элементами управления диагональю 14,9 дюйма. Кроме того, автомобиль имеет встроенный 5G-модем с высокой пропускной способностью и поддержкой технологии C-V2X (Cellular Vehicle to Everything), что позволяет транспортным средствам общаться между собой и с расположенными рядом смартфонами.

Салон BMW iX

Место решетки радиатора занимает массив датчиков, что обеспечивает работу системы помощи водителю, в состав которой входит автопилот третьего уровня. Интерьер BMW iX выполнен в минималистическом дизайне – даже без центрального тоннеля, визуально делает салон автомобиля еще более просторным.

Электрокрососвер BMW iX, видео:

Цена BMW iX

Запуск BMW iX в производство намечен на ноябрь 2021 года. Хотя компания не назвала стоимость своего нового электрокроссовера, по слухам, его ценник составит около 100 000 долларов.