Компания Boeing протестировала системы искусственного интеллекта, которые позволяют беспилотным самолетам летать вместе, обмениваясь информацией.

Во время испытаний, которые проходили в Австралии, Boeing использовала пять беспилотников, оснащенных "передовой технологией управления и обмена данными". В течение десяти дней на полигоне в Квинсленде количество работающих вместе самолетов росло постепенно: с каждым успешным полетом в группу добавлялся один беспилотник. В итоге в группу вошли пять самолетов длиной 3,4 метра. Они выполняли полеты на скорости 270 км/ч.

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Как работает система

Благодаря новой системе ИИ в воздухе беспилотники могли обмениваться информацией и координировать свои действия, распределяя роли. При этом, по информации разработчиков, беспилотники, испытанные ранее, могли "обучать" аппараты-новички.

Разработчики надеются, что системы искусственного интеллекта смогут выступать в роли инструмента, способного снизить нагрузку на операторов и уменьшить количество боевых потерь. Однако, пока новая технология не будет внедряться в боевую технику. В Phantom Works International отмечают, что группы беспилотников, оснащенных ИИ, смогут "поддерживать разведку и наблюдение".

Испытания беспилотников под управлением ИИ, видео:

Технологии и возможности, проверенные в рамках этой программы, станут частью системы Boeing Airpower Teaming System и будущих автономных платформ Boeing. Заявленная цель компании для этой технологии – внедрить ее для истребителей длиной 11,7 м с возможностью пролететь более 3,7 тыс. км. В Boeing предполагают, что такие летательные аппараты будут "использовать искусственный интеллект для самостоятельного полета или поддержки пилотируемых самолетов, сохраняя при этом безопасное расстояние".



Автономные дроны Boeing под управлением ИИ

Ранее Boeing отчиталась о проведении летных испытаний еще одной группы беспилотников под управлением искусственного интеллекта. В ходе тестов автономные самолеты смогли самостоятельно спланировать маршрут, провести разведку местности, выявить и классифицировать цели. В ходе миссии аппараты координировали свои действия с пилотируемыми и беспилотными платформами.