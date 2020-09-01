В конце декабря или в начале января корабль Starliner снова попытается добраться до МКС. Все работы по исправлению ошибок завершены на 75%. Если миссия окажется успешной, летом следующего года состоится пилотируемый полет с тремя астронавтами на борту.

NASA и Boeing обновили график испытательных полетов корабля CST-100 Starliner, который должен начать осуществлять регулярные рейсы на МКС в конце 2021 года, пишет Space News.

Интересно NASA выбрало экипажи для первых двух пилотируемых запусков Starliner – космического корабля Boeing

Космическое агентство предварительно назначило второй беспилотный полет Orbital Flight Test 2 на декабрь. Эта миссия станет повторением первой, неудачной, которая состоялась в декабре прошлого года и была прервана из-за технических проблем – корабль вышел не на ту орбиту.

Заявление NASA подтверждает недавние комментарии представителей NASA:

Парни из Boeing работают не покладая рук над повторным запуском в конце года, может быть, в начале января.

Проблемы, вызвавшие неудачу первой миссии, были тщательно изучены инженерами NASA и Boeing. В результате был составлен список из 80 рекомендаций, в том числе, по тестированию и моделированию, возникли новые требования к ПО, управлению процессами, сбору данных с оборудования Starliner.

По оценкам NASA, Boeing выполнила уже почти 75% всех рекомендаций. Инженеры завершают работу по обновлению и повторному утверждению программного обеспечения корабля и приступают к проведению так называемых Формальных квалификационных испытаний – всеобъемлющих тестов программы управления полетом. Так проблемы с софтом и стали причиной неудачи прошлого запуска Starliner.

Что будет после испытаний

Если полет OFT-2 состоится по графику и будет успешным, NASA и Boeing перейдут к испытательной пилотируемой миссии, в которой примут участие астронавты Майк Финке, Николь Манн и Крис Фергюсон. Она запланирована на июнь 2021 года. Продолжительность экспедиции, если она удачно доберется до МКС, пока не определена.

Что известно о Starliner? Корабль CST-100 разработан для недолгих полетов на низкую околоземную орбиту. Время автономного полета – 60 часов, продолжительность пребывания в состыкованном состоянии с МКС – до 6 месяцев. Функционал – доставка грузов и людей на МКС, а в будущем – на станцию Bigelow (если она будет построена). Как и корабль Dragon от SpaceX, Starliner способен взять на борт 7 астронавтов, но в штатном загрузке он будет перевозить по 4 человека. Корабль создан в единой версии – герметичной, тогда как в SpaceX есть исключительно грузовая негерметичной версия корабля Dragon.

Starliner частично многоразовый корабль – у него одноразовая только теплозащита, которая выгорает при вхождении в плотные слои атмосферы.

По этой причине Boeing планирует построить два корабля и чередовать их запуски, чтобы у инженеров было время на установку новой теплозащиты на корабль, который только что вернулся. Еще одно отличие корабля – он садится на парашютах не в океан, а на землю. Для смягчения удара в момент касания Starliner оснащается системой надувных подушек.

Проект Starliner разрабатывается как прямая альтернатива кораблям SpaceX – если компания Илона Маска не справилась, то у NASA был бы резерв в виде корабля от Boeing. Когда Starliner завершит все испытания, он будет летать на МКС попеременно с пилотируемыми Crew Dragon.