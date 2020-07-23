Уже несколько месяцев рекламодатели бойкотируют соцсеть Facebook. Таким образом компании присоединяются к движению StopHateForProfit и требуют соцсеть пересмотреть отношение к фейкам и риторике ненависти.

Сейчас к бойкоту присоединилась и украинская компания Muraha.ua. Украинцы отказаться от всех рекламных активностей в Facebook и Instagram на три месяца, передает AIN.UA.

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Как объясняют решение

Как рассказал директор Digital Fox Agency (ведут цифровую коммуникацию Muraha) Никита Коваленко, компания Facebook перестала реагировать на замечания на недовольство аудитории.

Это позволит украинской компании сосредоточиться на новых каналах и проектах, а также разгрузить работу контент-отдела.

"Мы не ожидали, что станем первой украинской компанией которая присоединится к бойкоту. Но не думаю, что тот хайп, который мы получили, в результате компенсирует нам потери", – добавил Коваленко.

При этом компенсировать это падение украинцы планируют через другие каналы:

внедрение новых сервисов для клиентов

увеличение бюджета на поисковый контекст Google

Развитие собственного канала на YouTube

Запуск таргетинговой кампаний в других социальных сетях: Twitter, LinkedIn.

Кто еще бойкотирует Facebook

Ранее, от рекламы в соцсетях компании Facebook отказались немало известных мировых брендов, такие как Coca-Cola, Viber, Upwork и многие другие.

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При этом CEO Facebook Марк Цукерберг уже заявил, что компания не планирует менять политику и добавил, что их доходы не слишком сильно зависят от рекламы.