Более 30 старых моделей телевизоров Sony получат обновление Android
Компания Sony начала распространять обновления на свои фирменные телевизоры. Новую версию Android получат более 30 старых моделей умных телевизоров линейки Bravia и не только.
Как передает 9to5Google, первыми обновления уже начали получать пользователи Латинской Америки. А вот для владельцев телевизоров в Европе обновление будет доступно до конца 2020 года.
Интересно Исторический максимум: продажи телевизоров рекордно выросли
Какие модели получат обновление
Речь идет о прошивке под номером 6.7115, которая переводит платформу Android TV на версию Android 9 Pie.
Обновленную версию получат серии Sony D, E, F и G, которые компания выпустила с 2016 по 2019 годы.
Обновление, в частности, принесет пользователям новое приложение Media Player, в котором объединены видео, альбомы и музыка. Также владельцы телевизоров получат поддержку контента HEVC 100/120 Гц с накопителей USB.
В общем, апдейт принесет более старым смарт-телевизорам все нововведения Android Pie, в том числе и новое меню настроек.