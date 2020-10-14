Компания Sony начала распространять обновления на свои фирменные телевизоры. Новую версию Android получат более 30 старых моделей умных телевизоров линейки Bravia и не только.

Как передает 9to5Google, первыми обновления уже начали получать пользователи Латинской Америки. А вот для владельцев телевизоров в Европе обновление будет доступно до конца 2020 года.

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Какие модели получат обновление

Речь идет о прошивке под номером 6.7115, которая переводит платформу Android TV на версию Android 9 Pie.

Обновленную версию получат серии Sony D, E, F и G, которые компания выпустила с 2016 по 2019 годы.

Обновление, в частности, принесет пользователям новое приложение Media Player, в котором объединены видео, альбомы и музыка. Также владельцы телевизоров получат поддержку контента HEVC 100/120 Гц с накопителей USB.

В общем, апдейт принесет более старым смарт-телевизорам все нововведения Android Pie, в том числе и новое меню настроек.