Чтобы всегда оставаться на связи, нужно носить с собой павербанк и провода для всех гаджетов. Бренд Baseus представил универсальное зарядное устройство мощностью 45 Вт, способное заменить несколько аксессуаров. Новинка под названием GaN Power Bank сочетает в себе функции мощного зарядного устройства, способного заряжать как ноутбуки, так и портативные аккумуляторы.

Такое комбо выручит в кафе, на учебе или в любом другом месте, подальше от розетки, сообщает 24 канал.

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Технические характеристики Baseus GaN Power Bank

Устройство можно использовать как в роли обычной зарядки с двумя портами USB (Type-A и Type-C), так и в качестве павербанка емкостью 10 000 мАч с поддержкой стандартов Quick Charge 3.0, SCP, FCP и AFC. При подключении к розетке (110-220 В) от устройства можно питать сразу два гаджета (например, смартфон и ноутбук) и одновременно "дозаправить" его собственную батарею.



Зарядное устройство/павербанк Baseus GaN Power Bank

На корпусе устройства предусмотрены круглая кнопка включения и проверки остатка емкости встроенного АКБ, а также индикатор, состоящий из четырех светодиодов. Благодаря использованию нитрида галлия в составе ключевых компонентов зарядное устройство мощностью 45 Вт отличается небольшими габаритами (105x654x34 мм) и сравнительно небольшим, для такого гаджета, весом (280 граммов). На полную зарядку устройства уходит около трех часов, при этом в последние 30-40 минут процесс существенно замедляется для обеспечения максимальной безопасности.

Дизайн

Аксессуар, "упакованный" в матовый пластик, комплектуется кабелем USB Type-C, способным выдерживать нагрузку до 60 Вт – с его помощью можно как заряжать разные гаджеты, так и передавать данные. Благодаря выдвижной вилке новинка не займет много места в сумке при транспортировке и не будет цепляться за другие предметы.

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Цена

Купить универсальное зарядное устройство Baseus GaN Power Bank на AliExpress можно за 45 долларов (1 247 гривен).