Большинство украинцев, работающих удаленно, негативно относится к работе из дома. Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного компаниями YouScan и Ipso, дистанционная работа не нравится 58% опрошенных украинцев.

Данные для исследования собирали с января по сентябрь 2020 года, сказано на сайтеYouScan.

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Материалы включают результаты онлайн-опросов украинцев в возрасте от 18 до 55 лет, а также аналитику 500 тысяч публикаций в социальных медиа.

Результаты исследования

65% респондентов перешли с офисного на удаленный формат работы из-за карантина,

15% не изменили формат, потому что и раньше работали из дома,

5% остались работать в офисе.

Что касается соцсетей, то пользователи чаще упоминали недостатки удаленной работы, чем преимущества. Жаловались на такие недостатки:

снижение производительности,

сложности из-за бытовых факторов,

переработка.

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При этом, говорили и о преимуществах, среди них чаще всего попадаются такие: