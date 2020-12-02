Большинству украинцев не нравится удаленная работа – интересное исследование
Большинство украинцев, работающих удаленно, негативно относится к работе из дома. Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного компаниями YouScan и Ipso, дистанционная работа не нравится 58% опрошенных украинцев.
Данные для исследования собирали с января по сентябрь 2020 года, сказано на сайтеYouScan.
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Материалы включают результаты онлайн-опросов украинцев в возрасте от 18 до 55 лет, а также аналитику 500 тысяч публикаций в социальных медиа.
Результаты исследования
- 65% респондентов перешли с офисного на удаленный формат работы из-за карантина,
- 15% не изменили формат, потому что и раньше работали из дома,
- 5% остались работать в офисе.
Что касается соцсетей, то пользователи чаще упоминали недостатки удаленной работы, чем преимущества. Жаловались на такие недостатки:
- снижение производительности,
- сложности из-за бытовых факторов,
- переработка.
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При этом, говорили и о преимуществах, среди них чаще всего попадаются такие:
- более свободный график,
- снижение риска заболевания,
- возможность работать из любого места.
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