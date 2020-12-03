Компания Bolt представила четвертое поколение своего фирменного электросамоката. Он обеспечивает запас хода 40 км. Его будут использовать в фирменном сервисе проката.

В целом Bolt 4 стал более устойчивым и маневренным, а разряженный аккумулятор можно заменить на заряженный благодаря съемной конструкции, сообщает Techcrunch.

К теме Bolt запустил в Киеве прокат электросамокатов: над ценами уже смеются

Что еще нового

Новый самокат оснащен датчиками предупреждения аварий, резких торможений и опасных движений. Также новинка может предоставлять голосовые и визуальные оповещения. Это могут быть подсказки, например, о въезде в пешеходную зону или парковку.

Кроме того, самокат может отправить сообщение службе поддержки Bolt, если вдруг произойдет опасное маневрирование, резкое торможение, падение и т.д.

Новый девайс сделали еще более экологичным, ведь в случае поломки есть возможность менять отдельные детали. Он пригоден для вторичной переработки.

Напомним, Bolt предлагает сервис по прокату электротранспорта в 45 городах 15 стран Европы, в том числе и в Украине. Сейчас сервисом можно воспользоваться в Киеве.